Konak İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir adreste sağlıksız koşullarda midye üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İmalathanede yapılan denetimde, satışa sunulmaya hazır halde 250 kilogram midye, midye dolma ve iç pilava el konuldu. Sağlıksız koşullarda faaliyet gösterdiği belirlenen işletme sahiplerine yasal işlem uygulandı.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Konak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MERDİVEN ALTI ÜRETİLEN MİDYELERE EL KONULDU - Son Dakika

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