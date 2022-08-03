MERDİVEN ALTI ÜRETİLEN MİDYELERE EL KONULDU - Son Dakika
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MERDİVEN ALTI ÜRETİLEN MİDYELERE EL KONULDU

03.08.2022 19:57

İZMİR'in Konak ilçesinde, sağlıksız koşullarda üretildiği tespit edilen 250 kilogram midyeye el konuldu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, sağlıksız koşullarda üretildiği tespit edilen 250 kilogram midyeye el konuldu.

Konak İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir adreste sağlıksız koşullarda midye üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İmalathanede yapılan denetimde, satışa sunulmaya hazır halde 250 kilogram midye, midye dolma ve iç pilava el konuldu. Sağlıksız koşullarda faaliyet gösterdiği belirlenen işletme sahiplerine yasal işlem uygulandı.

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Koçarlı'daki tesislere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor Koçarlı'daki tesislere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor İzmir'de sağlıksız koşullarda üretilen 250 kilogram midyeye el konuldu İzmir'de sağlıksız koşullarda üretilen 250 kilogram midyeye el konuldu
Kaynak: DHA

Hisarcık, Konak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MERDİVEN ALTI ÜRETİLEN MİDYELERE EL KONULDU - Son Dakika

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