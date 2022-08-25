Olay, saat 16.00 sıralarında Üçyol Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, S.A. idaresindeki 35 H 6159 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev almaya başladı. Kontak kapatan ve kavşakta aracı terk eden sürücü S.A., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Kaynak: İHA

Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.