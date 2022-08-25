İzmir'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılmaz hale geldi.
Samet Duman idaresindeki 35 H 6159 plakalı otomobil, Üçyol Kavşağı'nda seyit halindeyken ön kısmında yanmaya başladı.
Samet Duman'ın durumu fark etmesi üzerine yol kenara çekip aracı terk etti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekini sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
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