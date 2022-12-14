İzmir'de genç bir kız, yağıştan etkilenerek telef olan lağım faresine kalp masajı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de genç bir kız, yağıştan etkilenerek telef olan lağım faresine kalp masajı yaptı

14.12.2022 14:23
İzmir'de genç bir kız, yağıştan etkilenerek telef olan lağım faresine kalp masajı yaptı

İzmir'in Konak ilçesinde şiddetli yağıştan etkilenerek telef olan lağım faresine kalp masajı yaptı. O esnada gözyaşlarına hakim olamayan genç kızın, "Ne olur ölme, yaşa" demesi dikkat çekti.

İzmir'de dün öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklar göle döndü. Konak ilçesi Karataş bölgesinde de etki gösteren yağış sonucunda su birikintileri oluştu. Bu esnada bir genç kız, suyun içinde kalan lağım faresini telef olmak üzereyken fark etti.

"NE OLUR ÖLME, YAŞA"

Hareket etmeyen fare için veterineri arayan genç kız, aldığı direktiflerle ağlayarak kalp masajına başladı. Fareye kalp masajı yaparken "Ne olur ölme, yaşa" cümleleri kuran genç kız, bir süre sonra bir başka vatandaştan kalp masajı yapmasını istedi.

YORUMLAR
500
Kız Yurdu İçin Bağışlanan Araziyi Satan Deü'ye Bağışçıdan İhtarname: 'Üç Gün İçinde İade Edin' Kız Yurdu İçin Bağışlanan Araziyi Satan Deü'ye Bağışçıdan İhtarname: 'Üç Gün İçinde İade Edin' VALİ KÖŞGER'DEN İZMİR İL AFET RİSK AZALTMA PLANI'NDAKİ DEVAM EDEN EYLEMLERİN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASI TALİMATI VALİ KÖŞGER'DEN İZMİR İL AFET RİSK AZALTMA PLANI'NDAKİ DEVAM EDEN EYLEMLERİN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASI TALİMATI

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de genç bir kız, yağıştan etkilenerek telef olan lağım faresine kalp masajı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
13:55 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İBB Başkanı İmamoğlu, destekçilerini Saraçhane'ye çağırdı: Karar ne olursa olsun irademizi göstereceğiz
13:51 Mertens'ten Galatasaraylıların göğsünü kabartan itiraf: Juventus da istemişti ancak Galatasaray'ı seçtim
13:44 TFF Başkanı Büyükekşi, hakemler için geliştirilecek uygulamayla takımlar ve oyuncular hakkında bilgi akışı sağlayacaklarını duyurdu
13:39 Survivor 2023'ün yeni sezon kadrosu şekilleniyor: İkinci yarışmacı, oyuncu Ümit Erdim oldu
13:28 ABD'den Türkiye'nin Suriye'ye olası kara harekatı öncesi skandal hamle! PKK'nın içinde bulunduğu yapıya ağır silah yardımı yaptılar
12:58 YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın karar duruşmasına gitmeyen İmamoğlu, lise öğrencileriyle bir araya geldi
12:38 Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu, vatandaşların arasında pasaport kuyruğunda görüntülendi
12:20 Arjantin basınından bomba iddia: Icardi, sakatlığını gerekçe göstererek Wanda Nara'nın yanına geldi
12:16 Bakan Bilgin'den asgari ücret zammının görüşüleceği toplantı öncesi "uzlaşma" mesajı: İşçi ve işverenle birlikte belli bir uzlaşma sağlayacağız
11:56 Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırı tartışmalarını sonlandıran açıklama: EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2022 14:34:49. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de genç bir kız, yağıştan etkilenerek telef olan lağım faresine kalp masajı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement