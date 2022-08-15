Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki cinayette 1 tutuklama - Son Dakika
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Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki cinayette 1 tutuklama

15.08.2022 19:01
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki cinayette 1 tutuklama

İZMİR'in Konak ilçesinde, tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı İbrahim Karaaslan'ın öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan Ramazan Yıldız, tutuklandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı İbrahim Karaaslan'ın öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan Ramazan Yıldız, tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir handa meydana geldi. Çarşıda çantacı dükkanı bulunan Karaaslan ile iş yerine gelen Ramazan Yıldız arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, Karaaslan'a tabancayla ateş edip kaçtı. Karaaslan kanlar içinde kalırken, diğer esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaaslan, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaaslan, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karaaslan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan otopsinin ardından Karaaslan toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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İş yerinde tabancayla öldürüldü İş yerinde tabancayla öldürüldü Kemeraltı esnafı silahlı kavgada hayatını kaybetti Kemeraltı esnafı silahlı kavgada hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Ramazan Yıldız, Kemeraltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki cinayette 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki cinayette 1 tutuklama - Son Dakika
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