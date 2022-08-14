İddiaya göre, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaflık yapan İbrahim Karaaslan ile iş yerine gelen R.Y. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Kemeraltı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan esnaf öldü - Son Dakika

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