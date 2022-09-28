Gözaltına alınan E.A'nın yapılan sorgulamasında ehliyetsiz olduğu ve alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Alsancak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de uygulamadan kaçan sürücü kaza yaptı, 1'i polis 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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