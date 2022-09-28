İzmir'de uygulamadan kaçan sürücü kaza yaptı, 1'i polis 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de uygulamadan kaçan sürücü kaza yaptı, 1'i polis 2 kişi yaralandı

28.09.2022 04:02
İzmir'de uygulamadan kaçan sürücü kaza yaptı, 1'i polis 2 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde trafik kontrol noktasında uygulamadan kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde trafik kontrol noktasında uygulamadan kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı. Olayda 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Polis Merkezi Amirliği mevkisinde trafik uygulama noktası oluşturan ekipler, E.A. (27) idaresindeki 35 APN 759 plakalı cipi durdurdu.

Polis ekibinin alkol kontrolünü reddeden sürücü, uygulama noktasında bir polis memurunu aracıyla çarpıp yaralayarak kaçtı.

Sürücünün yakalanması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kovalamaca sırasında E.A'nın aracı, Liman Caddesi'ni Ankara Caddesi'ne bağlayan kavşakta H.S'nin (40) kullandığı 35 APC 002 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan H.S, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan E.A'nın yapılan sorgulamasında ehliyetsiz olduğu ve alkollü araç kullandığı tespit edildi.

E.A'ya 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

YORUMLAR
500
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü dehşet saçtı! 1'i polis 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı Ehliyetsiz ve alkollü sürücü dehşet saçtı! 1'i polis 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı İzmir'de emniyet ve milli eğitim iş birliğiyle eğitim şenliği düzenlendi İzmir'de emniyet ve milli eğitim iş birliğiyle eğitim şenliği düzenlendi POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI
Kaynak: AA

Alsancak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de uygulamadan kaçan sürücü kaza yaptı, 1'i polis 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:04 Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambağını koparana 109 bin lira ceza kesiliyor
10:01 Güne kötü başladı! Bitcoin, 20 bin doların altını gördü
09:59 Gökhan Çıra'dan gündem olacak itiraf: Selin Ciğerci için ahiretimi yaktım
09:55 Esenyurt'ta oğlunu dövenleri döner bıçağı ile kovaladı! Dört kişi bıçaklanarak yaralandı
09:51 Meteoroloji saat vererek uyardı: Akşam sağanak gelebilir
09:51 Orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK'lı Sabah Oğur, etkisiz hale getirildi
09:37 Ziyaretçi kabul etmeyen müze! İçindeki objeler dünya tarihinin en kritik noktalarından
09:22 Mersin'de 500 polisin katılımıyla dev operasyon! 18 Mersin Belediyesi çalışanı terör propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı
09:20 MasterChef'te gergin anlar! Fatma Nur'un kopya verdiğini fark eden Mehmet Yalçınkaya sert konuştu
09:01 Vatandaşın merakla beklediği aile destek paketi tutarı açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 10:18:43. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de uygulamadan kaçan sürücü kaza yaptı, 1'i polis 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement