Annesi ve kız kardeşini içeri kilitleyip evi ateşe verdi - Son Dakika
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Annesi ve kız kardeşini içeri kilitleyip evi ateşe verdi

03.08.2022 15:04
Annesi ve kız kardeşini içeri kilitleyip evi ateşe verdi

İZMİR'in Konak ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen B.A. (24), annesi ve kız kardeşini içeri kilitledikten sonra evi ateşe verdi.

İZMİR'in Konak ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen B.A. (24), annesi ve kız kardeşini içeri kilitledikten sonra evi ateşe verdi. Anne-kızı komşuları kapıyı kırıp kurtarırken, B.A. gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Zeybek Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen B.A. ile annesi Ç.A. arasında tartışma çıktı. B.A.'nın uyuşturucu kullanması nedeniyle yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. B.A., annesi Ç.A. ve kız kardeşi T.A.'yı içeri kilitleyip, evi ateşe verdi. Ç.A. KADES uygulamasını kullanarak yardım isteyince, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada kapıyı kıran komşuları anne-kızı kurtardı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, polis, şüpheli B.A.'yı gözaltına aldı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesi ve kız kardeşini içeri kilitleyip evi ateşe verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesi ve kız kardeşini içeri kilitleyip evi ateşe verdi - Son Dakika
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