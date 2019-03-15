Son Dakika Haberleri: İzmir'in Konak İlçesinde, Yapımı Devam Eden Metro Vagonu Yer Altı Park Alanının İnşaatında Meydana...

İzmir'in Konak İlçesinde, Yapımı Devam Eden Metro Vagonu Yer Altı Park Alanının İnşaatında Meydana...

13 dakika önce

IHAAW110220-ASA/15-03-2019- İzmir'in Konak ilçesinde, yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçüğün ardından, enkaz altında kalan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

İzmir'in Konak İlçesinde, Yapımı Devam Eden Metro Vagonu Yer Altı Park Alanının İnşaatında Meydana..., System.String[]
IHAAW110220-ASA/15-03-2019

- İzmir'in Konak ilçesinde, yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçüğün ardından, enkaz altında kalan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Ekipler, yağmur altında ulaştıkları cansız bedeni çıkarmaya çalışırken, savcı da olay yerine geldi. 15.03.2019 11: 02: 20 TSI
NNNN - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

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