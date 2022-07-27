130 yıllık Vali Konağı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden alındı

İZMİR'in Konak ilçesindeki 130 yıllık Vali Konağı'nın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde olan tahsisi kaldırıldı. Konak, tarihine uygun restore edildikten sonra valilerin kullanımına sunulacak.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Mithatpaşa Caddesi'ndeki Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere birçok devlet adamını ağırlayıp Vecdi Gönül, Kemal Nehrozoğlu, Cahit Kıraç ve daha birçok İzmir Valisi'ne konut olan konakla ilgili son süreç hakkında açıklama yaptı. Çok uzun yıllar valilere hizmet vermiş Vali Konağı'nın süreç içerisinde yıpranmış ve valilerin hizmetini yerine getiremez hale geldiği için bir takas gerçekleştirildiğini anlatan Köşger, konağın valilik oluruyla Katip Çelebi Üniversitesi'ne rektörlük binası müştemilatı yapılmak üzere tahsis edildiğini ifade etti. Tescilli yapıların restorasyonunun zaman aldığını anlatan Köşger, "Benden önceki dönemde yapılmış olan tahsisi iptal ettik. Burayı tekrar valiliğe alıyoruz. Katip Çelebi Üniversitesi'nde olan tahsisi kaldırdık. Sayın rektörümüzün de mutabakatıyla tekrar vali konağı olarak kullanılmak üzere valiliğe aldık. O mahallede, o semtte oturan vatandaşlarımız Vali Konağı'nın kendi semtlerinde olmasından duydukları memnuniyeti sürekli bize ilettiler. Binanın tarihi hüviyetini dikkate alıp restore edeceğiz ve valilerimizin kullanımına tahsis edeceğiz. Burası geçmişte olduğu gibi kıymetli misafirleri ağırlamaya devam edecek" dedi.