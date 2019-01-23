Son Dakika Haberleri: İzmir'in Konak İlçesindeki Tarihi Bir Binanın Bir Bölümü, Henüz Belirlenemeyen Bir Nedenden Dolayı...

İzmir'in Konak İlçesindeki Tarihi Bir Binanın Bir Bölümü, Henüz Belirlenemeyen Bir Nedenden Dolayı...

1 saat önce

IHAAW162046-ASA/23-01-2019- İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi bir binanın bir bölümü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü.

İzmir'in Konak İlçesindeki Tarihi Bir Binanın Bir Bölümü, Henüz Belirlenemeyen Bir Nedenden Dolayı..., System.String[]
IHAAW162046-ASA/23-01-2019

- İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi bir binanın bir bölümü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler, enkaz altından bir kişiyi çıkardı. Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 23.01.2019 16: 20: 46 TSI
NNNN - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Konak, İzmir, 3. Sayfa
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