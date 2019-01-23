İzmir'in Konak İlçesindeki Tarihi Bir Binanın Bir Bölümü, Henüz Belirlenemeyen Bir Nedenden Dolayı...

IHAAW162046-ASA/23-01-2019- İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi bir binanın bir bölümü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü.

IHAAW162046-ASA/23-01-2019



- İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi bir binanın bir bölümü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler, enkaz altından bir kişiyi çıkardı. Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 23.01.2019 16: 20: 46 TSI

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