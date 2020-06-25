İzmir'in Küner Mahallesi'de 47 kişiye Covid-19 tanısı - Son Dakika

İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarındaki artış üzerine başlanan filyasyon çalışmalarına bugün de devam edildi. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, muhtar Harun İbiş Aydın, "Mahallemizde karantina gibi bir durum söz konusu değil. Kıraathaneleri ve berberleri kapattık. Bizler, köye girip, çıkabiliyoruz ancak yabancılar giremiyor. Şu ana kadar tespit edilen 47 vaka var" dedi.
Küner Mahallesi Muhtarı Harun İbiş Aydın, mahalleye sadece yabancıların giriş çıkışının yasaklandığına dikkati çekip, "Karantina uygulaması kesinlikle yok. Köylülerimiz girip çıkabiliyorlar. Kaymakamla devamlı irtibat halindeyiz. Eksiklerimizi gideriliyorlar, test yapıyorlar. Hemen hemen herkese test yapılacak. Şu an tespit edilen 47 vaka var. Vakaların tam nereden geldiği belli değil. Sokağa çıkma yasağı diye bir şey yok, ancak maskesiz çıkmak ve toplu halde bulunmak yasak. Bazı yanlış haberler mahallemizi rahatsız etti. İnşallah en kısa zamanda bu virüsün mahallemizden defolup gitmesini bekliyoruz" dedi.