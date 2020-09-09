İzmir'in kurtuluş günü etkinliklerine renkli kortej - Son Dakika

İzmir'in kurtuluş günü etkinliklerine renkli kortej

Vosvos araçların yer aldığı kortej renkli görüntüler oluşturdu

İZMİR - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları, Buca ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlanırken, araçların yer aldığı 9 Eylül korteji kentte renkli görüntülere sahne oldu.

İzmir'in kurtuluşunun 98. yıl kutlamaları kapsamında, Buca Belediyesi Hizmet Binası önünden araçlarla 9 Eylül korteji oluşturuldu. Korteje, Vosvos İzmir Fun Club üyeleri araçlarıyla renk kattı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da direksiyona geçtiği kortej, bandonun çaldığı marşlar eşliğinde Buca'nın dört bir yanını dolaştı. Başkan Erhan Kılıç'a; CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş ve Başkan Yardımcıları Barış Özreçber ve Eşref Çakır eşlik etti, vatandaşların coşkusunu paylaştı.

98. yıla özel Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve balonlarla süslenen araçlar, marşlar eşliğinde kentin sokaklarında gezerken, vatandaşlar ise birbirinden keyifli dakikalar yaşadı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlik boyunca vatandaşlar, evlerinin camlarından, balkonlarından coşkuya ortak oldu.

İzmir'in bir direnişin sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Erhan Kılıç, "Ondandır ki bağımsızlık deyince akla İzmir gelir; çünkü İzmir demek; Atatürk demektir, İzmir demek; cumhuriyet demektir" dedi.