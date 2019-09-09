Son Dakika Haberleri: İzmir'in kurtuluş günü töreninde 350 metrelik türk bayrağı taşındı
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İzmir'in kurtuluş günü töreninde 350 metrelik türk bayrağı taşındı

48 dakika önce

İzmir'in kurtuluş günü töreninde 350 metrelik Türk bayrağı taşındı (2)SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI İZMİR SEMALARINDAİzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Solo Türk ve Türk Yıldızları gösteri yaptı.

İzmir'in kurtuluş günü töreninde 350 metrelik Türk bayrağı taşındı (2)

SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI İZMİR SEMALARINDA

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Solo Türk ve Türk Yıldızları gösteri yaptı. Türk savaş pilotlarının İzmir semalarında becerileri sergilediği gösteri saat 17.30'da Solo Türk ile başladı. F16 savaş uçağı ile sunulan nefes kesen gösterinin ardından sahneyi Türk Yıldızları aldı. Gösterileri Gündoğdu Meydanı'nda toplananlar başta olmak üzere birçok İzmirli nefeslerini tutarak izledi. Türk Yıldızları'nın yetenekli pilotları İzmir Körfezi'nin üzerine gökyüzüne kalp de çizdi.

İzmir'in kurtuluş günü töreninde 350 metrelik türk bayrağı taşındı

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:24 Kaynak: DHA
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