İzmir'in kurtuluş törenlerinde 350 metrelik Türk bayrağı taşındı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü olan 9 Eylül, Basmane Karakolu önünden düzenlenen yürüyüş ile başladı. Kalabalık, Büyükşehir Belediyesi Bando takımı eşliğinde Alsancak Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayrakları ile çevredekilerin alkışları eşliğinde dakikalarca yürüdü. Yürüyüş sırasında, bazı turistlerin de ellerinde Türk bayrakları ile kalabalığı selamlaması dikkat çekti.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü için düzenlenen kutlama programı, saat 09.00'da Basmane Karakolu önünde başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın yanı sıra CHP, MHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri ile il başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte, yüzlerce kişi 350 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Türk ordusunun İzmir'e girerken kullandığı güzergahtan Alsancak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen kalabalığı, çevredeki vatandaşlar da ilgi ile izledi. İzmirlilerin cep telefonları ile ölümsüzleştirdiği o anları, yabancı turistler de meraklı gözlerle seyretti. Bazı turistler ellerine Türk bayrağı alarak, vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Basmane'den başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Kutlamalar kapsamında İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

AFYON'DAN GETİRİLEN TOPRAK VALİ AYYILDIZ'A VERİLDİ

Kutlama programı, İzmir Valiliği önündeki törenlerle devam etti. Buradaki törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin milletvekilleri ve yöneticileri katıldı. Törende, atlı süvari birliklerinin 9 Eylül'de İzmir'e girişi ve İzmir Valiliği binasında Türk bayrağını göndere çekilişi canlandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birlik komutanına plaket takdim etti. Ardından Büyük Taarruz Atlı Birliği'nin Afyonkarahisar'dan getirdiği Türk bayrağı ve toprak da, Vali Erol Ayyıldız'a teslim edildi. Türk bayrağını öperek teslim alan Ayyıldız, Kutsal emanet ilelebet bizde ve İzmir'imizde yaşayacaktır. Vatan size minnettardır dedi.

'9 EYLÜL'Ü İYİ ANLAMALIYIZ'

Daha sonra törenler Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Resmi törenlerde ilk önce saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşu ile ilgili konuşma yaptı. 9 Eylül'ün iktisatta ve siyasette Atatürk ile birlikte yeni sözler söylemeye başlanılan bir tarih olduğunu ifade eden Soyer, Demokraside, kültürde, sanatta, siyaset ve ekonomide, özetle yaşamın her alanında hem kökleri sağlam hem de yenilikçi eserler hayata geçirmek için 9 Eylül'ü iyi anlamalıyız. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun bunu başaracağız. O dönemde hiçbirimiz arasında siyasi uçurumlar yoktu. Farklılıklarımızı tek vücut olmanın gücü haline getirdik. Ülkemizi işgalden hep birlikte kurtardık, bugün yine aynı şiarla birlik bütünlükle ortak vicdan ve akılla geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Kurtuluşun yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve direnişi gerçekleştirenleri rahmet ve minnetle anıyorum. 9 Eylül, İzmir'in kurtuluşu kuruluşu kutlu olsun dedi.

Soyer'in konuşmasının ardından program, gösterilerle devam etti.