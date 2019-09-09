Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İzmir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tebrik telgrafı gönderdi.