Son Dakika Haberleri: İzmir'in kurtuluş yıl dönümü
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İzmir'in kurtuluş yıl dönümü

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İzmir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tebrik telgrafı gönderdi.

Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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