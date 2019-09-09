İzmir'in kurtuluşu, Beylikdüzü'nde Edis konseriyle kutlandı

Alanı dolduran on binlerce vatandaş, önce hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi, ardından Edis konseriyle unutulmaz bir akşam yaşadı.

Festivale bu yıl da yüksek katılımın olduğunu mutlulukla paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nde barış ve sevgi ortamını daim kılarak koruyoruz. Dilerim, önümüzdeki yıl yeniden bir araya gelir, İstanbul'u aydınlatan bu ışığı hep birlikte Beylikdüzü'nde yakmaya devam ederiz " dedi.