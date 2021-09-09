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İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı - Son Dakika

İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı

09.09.2021 12:09
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı, System.String[]

İzmir'in kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında süvari birlikleri, İzmir Valiliği önünde temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırdı.

İzmir'in kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında süvari birlikleri, İzmir Valiliği önünde temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırdı. Ardından Cumhuriyet Meydan'ında çeşitli gösterilerle 9 Eylül coşkusu devam etti.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı, coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Zafer Yürüyüşü ile başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumu ile devam eden program kapsamında, İzmir'in kurtarılması da canlandırdı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valiliği önünde yerlerini aldıktan sonra süvari birlikleri temsili olarak İzmir'in kurtarılmasını canlandırdı. Ardından Türk bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdiminde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise süvari birlik komutanına plaket takdim etti. Bayrak töreninde zeybek gösterisi de yapıldı. 9 Eylül kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı, gösterilerin yer aldığı kutlamaları izlemek isteyen İzmirlilere kucak açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada İzmirlilere hitap etti. Programda İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi, vals, tango gösterileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da yer aldı. Öte yandan öğrenciler 9 Eylül'e ilişkin şiirler okudu. Kutlama programına İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı.

"Tüm dünyaya ilham verdi"

Başkan Soyer, "99 yıl önce bugün İzmir işgalden kurtulurken ülkemizde, tam bağımsız ve hür bir yaşamın kapısı aralandı. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ile birlikte halk egemenliğine dayanan cumhuriyetimizin temelleri atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde emperyalizme karşı vücut bulmuş özgürlük mücadelesi, tüm dünyaya ilham verdi. Tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerinde ifade ettiği gibi; 'İzmir; halkın elemlerini, feryatlarını, kararlılık ve imanını ifade etmek için bir parola olmuştu.' Evet İzmir bir sembol, bir parola oldu kurtuluş destanımız için. Dolayısıyla 9 Eylül, sadece bir şehrin esaretten kurtuluşunun değil, aynı zamanda bir milletin omuz omuza verdiği mücadelenin, yani umudun tarihi oldu. Bu sebeple İzmirli olmaktan, bu özgürlük hikayesinin başladığı ve zaferle sonuçlandığı bu şehrin belediye başkanı olmaktan, büyük bir kıvanç ve gurur duyuyorum. 9 Eylül ruhu, halk egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya sahnesinde yerini aldığı günü simgeler. Şehrimizin; demokrasinin, cumhuriyetimizin ve temsil ettiği tüm değerlerin yılmaz savunucusu olması, işte bu ruh ile ilgilidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz kahramanlarımızın azminin, iradesinin, özgürlüğe olan inancının, yolumuza ışık olması inancıyla İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'ün 99. yılını bütün kalbimle kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

9 Eylül coşkusu sürecek

Saat 15.45'de süvari birliklerinin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşünün ardından İzmir semaları, saat 16.15'den itibaren önce Genel Havacılık uçakları ve İzmir kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak. Ardından Hürkuş gösteri uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik arama kurtarma ve selamlama ile Çelik Kanatlar Zeybek nefes kesen gösteriler yapacak. İzmir'in 99. yıl kurtuluş coşkusu, 9 Eylül akşamında zirve yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.15'de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak fener alayı yürüyüşü sırasında İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kordon'u adeta "gelincik tarlasına" çevirecek. Gündoğdu Meydanı'na kadar devam edecek fener alayının ardından, saat 21.00'da rock müziğinin efsane grubu Athena 9 Eylül coşkusunu zirveye taşıyacak. Konser sırasında Flashmob zeybek gösterisi de düzenlenecek. Ayrıca Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosunda 20 yerel halk dansları ekibi saat 21.00'da sahne alacak. Aynı saatte ise Menderesliler 19 Mayıs Stadında Nebil Özgentürk'ün tarihsel video belgesel sunumuyla Anadolu Ateşi dans gösterisini izleyecek. - İZMİR

İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı

Mustafa Kemal Atatürk, İzmir Valiliği, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı - Son Dakika


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