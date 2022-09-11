Osmanlı'yla ilgili sözleri gündem olan Tunç Soyer'den 'Atatürk' savunması: Ben Nutuk'tan ilham aldım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünde konuşmada Osmanlı'yla ilgili sözleri gündem oldu. Konuşmasında Osmanlı'nın son dönemine vurgu yapan Soyer, "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi" dedi.

KONUŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

Soyer'in konuşması sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar bu sözlerin ağır olduğunu belirtti bazıları ise Soyer'e destek verdi. Öte yandan bazı siyasiler de Soyer'e tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

"ASLINDA BUNLAR BENİM SÖZLERİM DEĞİL"

Eleştirilerin ardından Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programına bağlanan Soyer," Aslında bunlar benim sözlerim değil. Ben Nutuk'tan ilham aldım. Müsaade ederseniz Nutuk'un 5. sayfasından çok kısa bir bölümü sizlerle paylaşmak isterim. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki 'Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalamış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi 1. dünya savaşına sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar, saltanat hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı.'" dedi.

"BUNU YAD ETMEK ZORUNDAYDIK"

Sözlerini sürdüren Soyer, "Uzatmayayım. Mustafa Kemal Atatürk, bu büyük direnişi ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatırken bildiğimiz gibi Osmanlı Sevr'i imzalamış ve ülke işgal altına girmiş. Şimdi bu ülkenin işgaline rıza gösterenler bir tarafta, bir tarafta da emperyalist güçlere karşı direnişi başlatan Mustafa Kemal Atatürk ve bizim kahraman atalarımız. Biz bir kurtuluş gününde bunu yad etmek mecburiyetindeydik." ifadelerini kullandı.

"SADECE YUNAN DEĞİL, TÜM EMPERYALİSTLERİ TARİF ETTİK"

Yunanistan'dan bahsedilmediği eleştirilerine ise Soyer, "Yunandan bahsetmemek diye bir şey yok. Biz hepsini 4 dakikaya sığan bir konuşma içerisinde emperyalistler olarak tarif ettik çünkü sadece Yunan değil, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, o günün büyük emperyalist güçleri tarihin en büyük tokadını bizden yediler. Ben de dün akşam bunu söyledim. Kısacası bu hafızayı tazelemek işte bu yüzden önemli. Hafızayı kaybederseniz o zaman hurafelare ve gerçek dışı bilgilere sarılırsınız" şeklinde yanıt verdi.

"OSMANLI BİZİM ATALARIMIZ"

Osmanlı'yla bir meselesi olmadığının altını çizen Soyer, "Benim ve arkadaşlarımın, Osmanlı ile bir meselesi yok. Osmanlı bizim atalarımız. Bizim onlarla hiçbir meselemiz olamaz." dedi.