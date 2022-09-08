İzmir'de Tarkan Konseri Öncesi Çöken Platform Kaldırılıyor

KERİM UĞUR

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılacak Tarkan konseri için hazırlanan ancak dün gece çöken çelik platformu kaldırılıyor.

İzmir Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda dün gece saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken çelik platformun sökümüne başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve vinçlerin yeni bir kaza riskine karşı sabitlediği platform parça parça kaldırılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarkan konserini Cumhuriyet Meydanı'ndan, 9 Eylül gösterileri için hazırlanan Gündoğdu Meydanı'ndaki platforma almayı planladığı belirtildi.