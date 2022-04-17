İzmir'in kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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İzmir'in kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor

17.04.2022 02:35
İzmir'in kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir'in kuzey ilçelerinde sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir'in kuzey ilçelerinde sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, İzmir'in Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Kınık, Menemen ilçelerinde sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Bugün akşam saatlerinde başlayarak yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.


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Meteoroloji, Bergama, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'in kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika


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