İzmir'in Folkart Sitesi'ndeki yangın görüntüleri gelmeye başladı, durum çok vahim! - Son Dakika
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İzmir'in Folkart Sitesi'ndeki yangın görüntüleri gelmeye başladı, durum çok vahim!

28.04.2023 00:04

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. 40 dairenin bulunduğu 8 katlı apartmandan büyüyen alevler İzmir'in birçok yerinden görülürken, bölgeden gelen yeni görüntüler olayın ne denli kötü durumda olduğunu ortaya koydu. Fotoğraflarda alevlerin binanın tamamını sardığı görüldü.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, şehrin en lüks sitelerinden birisi olan Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. Alevler 8 katlı binanın tamamını kısa sürede sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık Orman Bölge Müdürlüğü, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

ALEVLER 8 KATIN TAMAMINI SARDI

Bölgeden gelen fotoğraflar olayın vahametini gözler önüne serdi. Görüntülerde alevlerin binanın 8 katının tamamına sıçradığı, binanın tamamen küle döndüğü görüldü.

İşte olay yerinden gelen fotoğraflar:

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Narlıdere, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in Folkart Sitesi'ndeki yangın görüntüleri gelmeye başladı, durum çok vahim! - Son Dakika


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