İzmir'in Folkart Sitesi'ndeki yangın görüntüleri gelmeye başladı, durum çok vahim!

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde, şehrin en lüks sitelerinden birisi olan Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. Alevler 8 katlı binanın tamamını kısa sürede sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık Orman Bölge Müdürlüğü, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

ALEVLER 8 KATIN TAMAMINI SARDI

Bölgeden gelen fotoğraflar olayın vahametini gözler önüne serdi. Görüntülerde alevlerin binanın 8 katının tamamına sıçradığı, binanın tamamen küle döndüğü görüldü.

İşte olay yerinden gelen fotoğraflar: