İzmir'in Narlıdere ilçesinde, şehrin en lüks sitelerinden birisi olan Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. Alevler 8 katlı binanın tamamını kısa sürede sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık Orman Bölge Müdürlüğü, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Bölgeden gelen fotoğraflar olayın vahametini gözler önüne serdi. Görüntülerde alevlerin binanın 8 katının tamamına sıçradığı, binanın tamamen küle döndüğü görüldü.
Son Dakika › Güncel › İzmir'in Folkart Sitesi'ndeki yangın görüntüleri gelmeye başladı, durum çok vahim! - Son Dakika