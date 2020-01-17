İzmir'in "Madagaskarlı" sakinlerine özel kış bakımı - Son Dakika
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İzmir'in "Madagaskarlı" sakinlerine özel kış bakımı

6 saat önce

İzmir'deki doğal yaşam parkının tropikal iklimlere alışkın sakinlerinden lemurlar, soğuk havalara karşı yuvalarına döşenen doğal gazlı ısıtma sistemleri ve özel kış menüsü ile korunuyor.

İzmir'in

İzmir'deki doğal yaşam parkının tropikal iklimlere alışkın sakinlerinden lemurlar, soğuk havalara karşı yuvalarına döşenen doğal gazlı ısıtma sistemleri ve özel kış menüsü ile korunuyor.

Sasalı bölgesinde aslandan kaplana, zürafadan lemura 138 türden 2 bin 600'ün üzerindeki hayvanın barındığı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda görevliler, hayvanların soğuk havadan olumsuz etkilenmemeleri için yoğun çaba harcıyor.


Soğuğa dayanıklı yılan, ayı, su kaplumbağası, şahin, akbaba, kartal gibi hayvanlar içgüdüsel olarak daha az hareket ederek yiyecek tüketimlerini en aza indirdi.


Parktaki konforlu koşullar nedeniyle kış uykusuna yatmayan bu hayvanlar, soğuk kış günlerini yuvalarında geçirmeyi tercih ediyor. Tropik ya da yarı tropik iklimlerin hayvanları ise doğalarına uygun olmayan soğuk havayla daha fazla hareket edip günlerini güneşin altında veya ısıtıcının karşısında geçirerek mücadele ediyor.


Soğuğu sevmeyen hayvanlar arasında yer alan fil, zürafa, maymun, lemur, aslan, kaplan, puma gibi türlerin daha dayanıklı olması için yem miktarları da yaklaşık yüzde 20 artırıldı.


Enerji içeriği yüksek kesif yemler, kuru incir, kayısı, dut gibi meyvelerle beslenen hayvanların zeminden gelen soğuğa korunması için de talaş ve yataklık otlarla önlem alındı.

Doğal gazlı ısıtıcılarla ısınıyorlar

Ekipler, bu kapsamda anavatanı Madagaskar olan ve iri parlak gözleri ile dikkat çeken parkın sevimli sakinlerinden lemurlar için de farklı çalışmalar yürütüyor.


Yaşam parkında sevimli hareketleriyle dikkat çeken lemurların yuvalarında bulunan doğal gazlı ısıtıcılar gün boyu hayvanları sıcak tutuyor.

Soğuk havalara karşı sabah ve akşam kuru incir, kuru üzüm, kuru kayısı, çerezle beslenen minik hayvanlara, öğlen ise elma, armut, kivi, muz gibi besinler veriliyor.

Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği hayvanların başında gelen lemurlar, güneşli havalarda ise yüzlerini güneşe dönüp kollarını kaldırarak vücutlarını ısıtmaya çalışıyor.

Çocuklara lemurları besleme imkanı sunuluyor

Park Müdürü Şahin Afşin, AA muhabirine yaptığı açıklamada 4 bin 125 metrekarelik alanda, yaban hayvanlarına en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını ifade etti.

Geçen yıl 1 milyon kişinin üzerinde kişinin bölgeyi ziyaret ettiğine dikkati çeken Afşin, lemurların en çok ilgi gören hayvanların başında geldiğini anlattı.

Şahin Afşin, kış mevsiminde lemur gibi sıcak havayı seven bazı hayvanların soğuklardan etkilenmemesi için özel önlemler alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lemurlar, Madagaskar'dan gelen bir tür, 2012 yılında 6 adet olarak almıştık, şu anda lemur adasında sayı 15 oldu. Tabii başka hayvanat bahçelerine verdiklerimiz de var. Kışın bunlara enerjisi yüksek gıdalar veriyoruz. Odalarda ısıtıcılar var. Çerez grubunun hepsini yiyorlar ama kuru incir ve muzu çok seviyorlar. Kuru kayısı, badem, çekirdek, aklımıza gelen tüm meyve sebzeleri yiyorlar. Lemurlar en çok çocukların ilgisini çekiyor. İnternet sayfamızdan başvuran okullara gruplar halinde lemur besleme imkanı veriyoruz. Çocuklar bu sayede lemur adasına girerek elleriyle bu şirin hayvanları besleme imkanı buluyor."

Sasalı, Afşin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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