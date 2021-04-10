İzmir'in maraton günü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl, "Ormanİzmir" temasıyla kent tarihinin ilk tam maratonu olarak düzenlediği Uluslararası İzmir Maratonu'nun (Maratonİzmir) ikincisi yarın koşulacak.

Yarışın startı saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı üzerindeki İZFAŞ binası önünden verilecek. 42 kilometrelik dev yarışta 400 elit atlet mücadele edecek. Sabah saat 07.20'de başlayacak 10 kilometrelik yarışta ise 914 atlet birincilik için koşacak. Yarış güzergahı trafiğe kapatılacak. Bu yıl Birleşmiş Milletler'in, "Sürdürülebilir Bir Dünya" için belirlediği 17 küresel amacın kilometre taşı olarak kullanılacağı Maratonİzmir'de katılımcı atletler toplam 26 bin kilometreyi geçecek ve bir anlamda İzmir caddelerinde yarı dünya turu atılmış olacak.

Organizasyon başarısı, katılımcı kalitesi ve sayısı bakımından daha ikinci yılında, "Bronz kategori" adayı olan Maratonİzmir'de ülkemizin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan atletler koşacak. 30 Türk toplam 67 atletin elit statüde yer alması, yarışın hayli çekişmeli geçeceğinin önemli göstergesi olarak kabul ediliyor. Kültürpark-Mavişehir-İzmir Marina-Kültürpark arasındaki 42 kilometrelik parkur eğiminin düz olması da ortaya çok iyi derecelerin çıkmasını sağlayacak. 2020 yılında ilk kez düzenlenen Maratonİzmir'in 42 kilometre erkekler birincisi Kenyalı Sang Benard yarın maratona tekrar katılacak. En iyi derecesi 2.11.49 olan Benard, geçen yılki yarışta 2.14.53 koşmuştu. PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALINACAKMaratonİzmir'de koronavirüs pandemisi önlemlerine büyük özen gösterilecek. Sporcular maskeleri takılmış, ateşleri ölçülmüş ve el hijyeni sağlanmış şekilde göğüs numarası, çanta ve çiplerini alacaklar. Kayıtlar tek kullanımlık kalemlerle yapılacak. Sporcular, yarış günü alana tek noktadan ve sağlık önlemleri çerçevesinde alınacak. Her sporcu bir diğerinden en az 1.5 metre uzaklıkta olacak. Yarışın startı her 3 saniyede bir dörderli gruplar halinde verilecek. Madalyalar elden değil, poşet içinde takdim edilecek.İSTEYEN SANAL KOŞACAKDileyenler, #BizKoşarız platformu üzerinden koşuya sanal olarak katılabilecek. Bunun için öncelikli olarak sosyal medya hesaplarından #bizkoşarız Sanal Koşu Kulübü'ne kayıt olunması, profilin GPS cihazı, akıllı saat ve telefon uygulaması ile eşleştirilmesi gerekiyor. Kayıt işleminin tamamlanmasının ardından sanal koşu ve meydan okuma seçilip koşu başlayacak. Sanal koşuda 10 bin metre tamamlandığında puan karşılığı ödül kazanılacak.BAŞKAN SOYER SANAL KOŞUDA KOŞACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm İzmirlileri Maratonİzmir'i Türkiye'nin ilk sanal koşu platformu "www.bizkosariz.org" üzerinden koşmaya davet etti. Kendisi de sanal koşuya katılacak Soyer, Maratonİzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu'nun pandemi nedeniyle belirlediği tüm sağlık kriterlerine harfiyen uyulduğunun altını çizerek, "Önemli bir salgın sürecinden geçiyoruz. Şimdi daha fazla izole olup sözlerimiz ve davranışlarımızla yol göstericilik yapmalıyız. Bu düşünceyle tüm Covid-19 önlemleri alınan Maratonİzmir'de pisti sınırlı sayıdaki atlete bırakıyor, koşuya www.bizkosariz.org üzerinden sanal olarak katılıyorum" dedi.