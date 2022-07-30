İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

30.07.2022 20:05
İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 68 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 68 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki ayrı bottaki 68 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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