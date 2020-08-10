İzmir'in Menderes ilçesi Görece mevkiinde orman yangını çıktı. - Son Dakika
İzmir'in Menderes ilçesi Görece mevkiinde orman yangını çıktı.
İzmir'in Menderes ilçesi Görece mevkiinde orman yangını çıktı.
İzmir'in Menderes ilçesi Görece mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 iş makinesi ile müdahale edilirken, yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor. - İZMİR
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10.08.2020 23:32:08. #1.12#
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