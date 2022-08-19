İzmir'de ilginç olay: 2 yaşındaki çocuğun elini maymun ısırdı - Son Dakika
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İzmir'de ilginç olay: 2 yaşındaki çocuğun elini maymun ısırdı

19.08.2022 14:38
İzmir'de ilginç olay: 2 yaşındaki çocuğun elini maymun ısırdı

İzmir'in Menderes ilçesinde akaryakıt istasyonunda beslenen bir Hint maymunu, 2 yaşındaki çocuğun elini ısırdı.

İzmir'in Menderes ilçesinde akaryakıt istasyonunda beslenen bir Hint maymunu, 2 yaşındaki çocuğun elini ısırdı. Çocuk hastanede tedavi altına alınırken, maymunun sahibine ise 'ticareti yasaklanan yerli ve yabancı hayvanların beslenmesi' maddesini ihlalden 11 bin 838 TL para cezası kesildi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Menderes ilçesi Kısık Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. tarafından istasyon içerisinde özel bir kafeste beslenen Hint maymunu, 2 yaşındaki bir çocuğun elini ısırdı. Elinden yaralanan küçük çocuk tedavi için hastaneye götürülürken, ihbar üzerine adrese jandarmanın yanı sıra Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Ekipler tarafından yakalanan maymun, Sasalı Doğal Yaşam Parkı içerisinde bulunan hayvanat bahçesine teslim edildi.

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 18/1 maddesi uyarınca ticareti yasaklanan yerli ve yabancı hayvanların beslenmesi maddesini ihlalden Y.K.'ye 11 bin 838 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Çocuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ilginç olay: 2 yaşındaki çocuğun elini maymun ısırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de ilginç olay: 2 yaşındaki çocuğun elini maymun ısırdı - Son Dakika
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