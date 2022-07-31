SERADA ÇIKAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI - Son Dakika
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SERADA ÇIKAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI

31.07.2022 15:27

İZMİR'in Menderes ilçesinde, bir serada henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, bir serada henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Çamönü Mahallesi'ndeki bir serada henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SERADA ÇIKAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI - Son Dakika

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