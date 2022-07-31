İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan seralarda yangın çıktı.
Yangın, öğlen saatlerinde İzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkiinde bulunan seralarda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 7 arazöz bölgeye sevk edildi. Yangınla mücadele çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Kaynak: İHA
İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de sera yangını - Son Dakika
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