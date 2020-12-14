İzmir 'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan iki kişiden birinin cansız bedeni dere yatağında bulundu. - İZMİR

Son Dakika › Güncel › İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan iki kişiden birinin cansız bedeni dere... - Son Dakika

AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil