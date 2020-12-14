İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan iki kişiden birinin cansız bedeni dere... - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan iki kişiden birinin cansız bedeni dere...
14.12.2020 11:39
İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan iki kişiden birinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.
İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan iki kişiden birinin cansız bedeni dere yatağında bulundu. - İZMİR
Menderes, İzmir, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: İHA
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