İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 10 arazöz ile 3 dozer sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

Bu arada yangın nedeniyle Menderes- Gümüldür kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanılan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.