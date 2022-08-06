İzmir'de 5 yıl önce 12 bin hektar ormanın yandığı alan yeşillendi - Son Dakika
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İzmir'de 5 yıl önce 12 bin hektar ormanın yandığı alan yeşillendi

06.08.2022 12:07
İzmir'de 5 yıl önce 12 bin hektar ormanın yandığı alan yeşillendi

İZMİR'in Menderes ilçesindeki 5 yıl önce çıkan 12 bin hektar ormanın yandığı alan, geçen zaman içinde yeniden ağaçlandırıldı.

İZMİR'in Menderes ilçesindeki 5 yıl önce çıkan 12 bin hektar ormanın yandığı alan, geçen zaman içinde yeniden ağaçlandırıldı. Bölgedeki değişim dronla havadan görüntülendi.

Menderes ilçesine bağlı kırsal Deliömer Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz 2017'de orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın, 2 günde söndürüldü. İzmir'in en büyük yangınlarından olan yangında 12 bin hektar orman kül oldu. Yangından arda kalan kara tablo ise o dönem dronla havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ormanın zümrüt yeşilinin yerini alan simsiyah görüntü yürek burktu.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgenin eski haline döndürülmesi için kolları sıvadı. 1500 kilo kızılçam tohumu bölgeye atıldı. Yanan sahaya kızılçam, kara servi, badem, dut, biberiye, lavanta, dağ muşmulası, iğde, yalancı akasya türlerinden oluşan toplam 1 milyon 200 bin 846 fidan dikildi. Aradan geçen zamanla yangının izleri silindi. Dikilen fidanların boyu 2,5 metreye kadar uzadı. Bu kez dronla çekilen görüntüler, yüz güldürdü. Yanan alanların yeşermesi, İzmir'in akciğeri ormanının tekrar canlanması sevindirdi.YÜZDE 100 BAŞARILI ÇALIŞMAİzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, DHA'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangın başladıktan 10 dakika sonra ekiplerin müdahaleye başladığını belirten Derince, "47 saatte yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. 12 bin hektarlık alan yandı. Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangından sonra ormanları kaderine bırakmıyoruz. Uzman arkadaşlarımız ve orman mühendislerimizle yanan alanda etüt çalışması yaptık. Bu arada sahadaki yanmış ağaçlar kesildi, ekonomik olarak değerlendirilerek buradan uzaklaştırıldı. Yanan sahada hangi tür teknik çalışma yapılacağı belirlendi. Aynı yıl içinde 150 hektarlık alan, doğal yollarla yani kalan ağaçların tohumlarıyla gençleştirildi. Sahaya 1 milyon 200 bin çeşitli türlerde yangına dayanıklı fidanlar dikildi. Yüzde 100 başarılı bir çalışma oldu" dedi.Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, boyunu aşan fidanları işaret edip, "Fidanlarımıza adeta çocuk gibi bakıyoruz. Çapalanmaları, otlarının alınması, üzerine baskı yapan yabancı türlerin kesilmesi gibi bakımları yapıldı. Kendi bağımsızlığını kazanıncaya kadar fidanların bakımını yapıyoruz. Şu an fidanlarımız kendi bağımsızlığını kazanmış durumda" diye konuştu.'GERÇEK BAŞARI YANGINLARIN ÇIKMAMASI'

Vatandaşları da uyaran Derince, "Biz orman teşkilatı olarak dünyanın en iyilerindeniz. Hatta 'en iyisiyiz' diyebiliriz. Ağaçlandırmada da çok başarılıyız. Ama gerçek başarı, yangınların çıkmaması. Bunun için vatandaşlarımız çok duyarlı olmalı. Özellikle yaz sezonunda bağ, bahçe temizliklerini ateşle yapmasınlar. Pikniklerini, piknik için ayrılan alanlarda yapsınlar. Yol kenarından geçerken izmaritlerini ormana atmasınlar, Yangının görünce hemen ihbar etsinler" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

1 Temmuz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 5 yıl önce 12 bin hektar ormanın yandığı alan yeşillendi - Son Dakika

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