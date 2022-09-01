İzmir'de lastiği patlayan tır dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de lastiği patlayan tır dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

01.09.2022 16:30
İzmir'de lastiği patlayan tır dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Menemen ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza saat 13.15 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu, Menemen gişeleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Aliağa istikametine seyir halinde olan ve O.A. idaresindeki 55 ADK 064 plakalı tır, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu savrularak devrildi. Bu esnada tır, aynı istikamette orta şeritten seyir halinde olan Fahrettin Altay (47) idaresindeki 45 AT 107 plakalı tıra ve sol şeritte ilerleyen H.Y. idaresindeki 16 CME 96 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AKS ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede tır sürücüsü Fahrettin Altay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralıların durumu iyi

Öte yandan meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.Y. ile araçta yolcu konumunda bulunan M.Y., İ.Ö., Ş.Ö. ve M.Ö., ambulansla Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Fahrettin Altay'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Fahrettin Altay, Menemen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de lastiği patlayan tır dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de lastiği patlayan tır dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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