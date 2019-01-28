Son Dakika Haberleri: İzmir'in Menemen İlçesinde Geri Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Başka Bir Fabrikaya Sıçradı.

İzmir'in Menemen İlçesinde Geri Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Başka Bir Fabrikaya Sıçradı.

1 saat önce

IHAAW220851-ASA/28-01-2019- İzmir'in Menemen ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın başka bir fabrikaya sıçradı.

İzmir'in Menemen İlçesinde Geri Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Başka Bir Fabrikaya Sıçradı., System.String[]
IHAAW220851-ASA/28-01-2019

- İzmir'in Menemen ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın başka bir fabrikaya sıçradı. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği olay yerine onlarca itfaiye aracı sevk edildi. 28.01.2019 22: 08: 51 TSI
NNNN - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:18 Kaynak: İHA

Menemen, İzmir, 3. Sayfa
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