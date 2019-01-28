İzmir'in Menemen İlçesinde Geri Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Başka Bir Fabrikaya Sıçradı.
1 saat önce
IHAAW220851-ASA/28-01-2019- İzmir'in Menemen ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın başka bir fabrikaya sıçradı.
IHAAW220851-ASA/28-01-2019
- İzmir
'in Menemen
ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın başka bir fabrikaya sıçradı. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği olay yerine onlarca itfaiye aracı sevk edildi. 28.01.2019 22: 08: 51 TSI
NNNN - İZMİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:18 Kaynak: İHA
HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, İYİ Parti Tabanını Karıştırdı
Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur
Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı