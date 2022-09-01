Lastiği patlayıp devrilen TIR, 2 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Lastiği patlayıp devrilen TIR, 2 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

01.09.2022 18:06
Lastiği patlayıp devrilen TIR, 2 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİR'in Menemen ilçesinde, lastiği patlayan TIR'ın aynı yöne giden bir başka TIR ile otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, lastiği patlayan TIR'ın aynı yöne giden bir başka TIR ile otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişeleri yakınında meydana geldi. İzmir'den Aliağa yönüne giden Onur Akyüz yönetimindeki 55 ADK 064 plakalı TIR, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Sürüklenen TIR, aynı yöne giden orta şeritteki F.A. (47) yönetimindeki 45 AT 107 plakalı TIR ile sol şeritteki H.Y.'nin kullandığı 16 CME 96 plakalı otomobile çarptı. Kazada Onur Akyüz yaşamını yitirirken, diğer araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lastiği patlayıp devrilen TIR, 2 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lastiği patlayıp devrilen TIR, 2 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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