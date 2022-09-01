Otomobilin sürücüsü H.Y. ile araçta bulunan M.Y, İ.Ö, Ç.Ö. ve M.Ö. yaralandı. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Kuzey Ege, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de lastiği patlayan tırın neden olduğu kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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