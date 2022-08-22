İzmir'de kazaya yardım eden kişiye otomobil çarpıp kaçtı

İzmir'in Menemen ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan iki kişiye yardım eden adama, hafif ticari araç çarpıp olay yerinden kaçtı. 3 kişinin yaralandığı olayda, kazaya yardım eden kişiye çarpan araç sürücünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaza saat 21.30 sıralarında İzmir Çevre Yolu Menemen Seyrek yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.'nün kullandığı plakası belirlenemeyen bir motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada, M.Ö. ve motosiklette yolcu konumunda bulunan E.Ş. yaralandı. Kazayı gören bazı sürücüler, yaralılara müdahale etmek için araçlarını emniyet şeridine park ederken, M.Ö. ve E.Ş.'ye müdahale eden S.T.'ye olay yerinden geçen henüz plakası belirlenemeyen hafif ticari araç çarparak olay yerinden kaçtı.

3 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.Ö. ve E.Ş., Menemen Devlet Hastanesine götürülürken, S.T. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı

Öte yandan polis ekipleri, kazada yaralılara müdahale ederken S.T.'ye çarpıp kaçan hafif ticari sürücünü yakalamak için başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR