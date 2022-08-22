İzmir'de kazaya yardım eden kişiye otomobil çarpıp kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de kazaya yardım eden kişiye otomobil çarpıp kaçtı

22.08.2022 00:16
İzmir'de kazaya yardım eden kişiye otomobil çarpıp kaçtı

İzmir'in Menemen ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan iki kişiye yardım eden adama, hafif ticari araç çarpıp olay yerinden kaçtı.

İzmir'in Menemen ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan iki kişiye yardım eden adama, hafif ticari araç çarpıp olay yerinden kaçtı. 3 kişinin yaralandığı olayda, kazaya yardım eden kişiye çarpan araç sürücünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaza saat 21.30 sıralarında İzmir Çevre Yolu Menemen Seyrek yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.'nün kullandığı plakası belirlenemeyen bir motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada, M.Ö. ve motosiklette yolcu konumunda bulunan E.Ş. yaralandı. Kazayı gören bazı sürücüler, yaralılara müdahale etmek için araçlarını emniyet şeridine park ederken, M.Ö. ve E.Ş.'ye müdahale eden S.T.'ye olay yerinden geçen henüz plakası belirlenemeyen hafif ticari araç çarparak olay yerinden kaçtı.

3 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.Ö. ve E.Ş., Menemen Devlet Hastanesine götürülürken, S.T. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı

Öte yandan polis ekipleri, kazada yaralılara müdahale ederken S.T.'ye çarpıp kaçan hafif ticari sürücünü yakalamak için başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı Bakan Kirişci, dalından badem topladı Bakan Kirişci, dalından badem topladı
Kaynak: İHA

Menemen, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kazaya yardım eden kişiye otomobil çarpıp kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:42 Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1
23:27 Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
23:24 Futbola geri dönen Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı
22:56 Dünyaca ünlü Fransız gazetesinden Türkiye değerlendirmesi! "Çok kutupluluk virtüözü"
22:30 Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı
22:03 Başakşehir doludizgin! Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ettiler
22:00 Star Wars'ın başrolü Mark Hamill'den Mansur Yavaş'a destek! "Mansur Yavaş kazansın"
21:48 Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 34 yaş küçük eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi
21:03 Koronavirüs ve maymun çiçeği derken şimdi de domates gribi çıktı! İşte hastalığın ilk belirtileri...
20:51 Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 00:16:42. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de kazaya yardım eden kişiye otomobil çarpıp kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement