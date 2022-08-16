İzmir'de oto yıkamacıya uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de oto yıkamacıya uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

16.08.2022 23:42
İzmir'de oto yıkamacıya uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'in Menemen ilçesinde oto yıkamacıda uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde oto yıkamacıda uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Irmak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda, uyuşturucu ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatlarıyla adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 151 paket satışa hazır esrar maddesi, 50 gram esrar, 19 sentetik ecza, tabanca, şarjör ve 5 adet fişek ele geçirdi. Operasyonda iş yerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen D.T. (23) ve İ.Y. (26) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

YORUMLAR
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Mahmut Bilir, Menemen FK'da Mahmut Bilir, Menemen FK'da Menemen FK Mahmut'la imzaladı Menemen FK Mahmut'la imzaladı
Kaynak: İHA

Menemen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de oto yıkamacıya uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de oto yıkamacıya uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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