İzmir'de otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü öldü

24.08.2022 15:52
İzmir'de otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü öldü

İzmir'in Menemen ilçesinde otomobilin arkadan çarpması sonucu devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Menemen ilçesinde otomobilin arkadan çarpması sonucu devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir- Çanakkale yolunda Aliağa ilçesi yönünden Menemen yönüne giden E.Ç. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Maltepe Kavşağı yakınlarında aynı istikamette ilerleyen Emre Can Yıldırım (25) idaresindeki 35 MGH 90 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör, sol şeritteki bariyerlere çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emre Can Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü E.Ç, ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.

Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Sağanak yağış nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolunda su baskınları yaşandı Sağanak yağış nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolunda su baskınları yaşandı Arkadan otomobilin çarptığı traktör sürücüsü hayatını kaybetti Arkadan otomobilin çarptığı traktör sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Can Yıldırım, Çanakkale, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:42 Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:53:07. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement