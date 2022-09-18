İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

18.09.2022 02:12
İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Egekent 2 Mahallesi Pazar yeri yakınında Enes Çöpürkaya (20) ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.H.K. (20) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.H.K. Çöpürkaya'yı bıçaklayıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Çöpürkaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli M.H.K'yı evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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