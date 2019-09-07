Son Dakika Haberleri: İzmir'in mermer fuarı dünya vitrinine çıkıyor
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İzmir'in mermer fuarı dünya vitrinine çıkıyor

1 saat önce

Sektöründe dünyada ilk sıralarda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Marble İzmir Fuarı Polonya'da faaliyet gösteren Ptak firması ile işbirliği protokolü imzalandı.

İzmir'in mermer fuarı dünya vitrinine çıkıyor, System.String[]

İZFAŞ'İN FUAR MARKASI "MARBLE" İZMİR'DEN DÜNYAYA AÇILACAK

Polonya'dan gelen Ptak firması ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Mermer Fuarı Marble İzmir arasında fuarcılık işbirliği imza töreni gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamında gerçekleşen imza törenine Ptak firmasının Başkanı Kazimierz Civikla ve YardımcıYönetici Müdürü Anna Çoban katıldı. Bu işbirliği çerçevesinde Polonya'da mermer sektörü ile başlayıp ortak sektörler olan tekstil, moda, gıda ve teknoloji alanlarına yayılan bir işbirliği süreci planlanıyor. Bu işbirliği çerçevesinde öncelikle Polonya'da İZFAŞ bir Mermer Fuarı düzenleyecek daha sonra Nisan ayında İzmir'de, Eylül ayında Varşova'da yeni fuarlar yapılacak.

İZMİR'İN MARKASI DÜNYA PAZARINDA

İzmir'den çıkan bir fuar markasının (marble) dünyaya açılacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu ilişki aynı zamanda Varşova ile İzmir arasında gerek ticari, gerekse diplomatik bir köprü oluşturacak. İzmir ve Varşova birçok açıdan birbirine çok benzeyen iki şehir ve fuarlarımız aracılığı ile bu benzerlikleri avantaja çevirmeyi planlamaktayız. Polonya ve Ptak Fuarcılık'tan önümüzdeki dönemde beklentimiz sadece mermer sektöründe değil, tüm fuarcılık sektörlerinde işbirliği anlaşmaları yapmak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Polonya, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:05 Kaynak: Bültenler
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