Son Dakika Haberleri: İzmir'in o ilçesinde faytonların kullanımı yasaklandı
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İzmir'in o ilçesinde faytonların kullanımı yasaklandı

1 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde gezi turlarında kullanılan faytonlar, hayvanların eziyet görmemesi için Menemen Belediyesi tarafından yasaklandı.

İzmir'in o ilçesinde faytonların kullanımı yasaklandı, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde gezi turlarında kullanılan faytonlar, hayvanların eziyet görmemesi için Menemen Belediyesi tarafından yasaklandı. Menemen ilçesinde faytonlarla ilgili yeni bir karar alındı. Menemen Belediyesi, hayvanların eziyet görmemesi için kent genelinde gezi turlarında kullanılan faytonların kullanımını yasakladı. Belediye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu kapsamında hayvanların rahat yaşamalarını ve onlara karşı oluşacak her türlü kötü muameleyi engellemek için; ilçemiz genelinde fayton kullanımı yasaklanmıştır."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:56 Kaynak: İHA
Menemen Belediyesi, Menemen, İzmir, Güncel
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