Öoemiş ilçesinde Y.T. idaresindeki 35 ZZJ 08 plakalı kamyonet ile aynı yöne giden Bilal Şeker'in (42) kullandığı börülce toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan 45 S 5057 plakalı traktör 3 Eylül 'de çarpışmıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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