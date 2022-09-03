Tarım işçilerini taşıyan traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım işçilerini taşıyan traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

03.09.2022 10:28
Tarım işçilerini taşıyan traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kamyonun çarptığı traktör sürücüsü hayatını kaybederken, traktör römorkunda bulunan 13 tarım işçisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kamyonun çarptığı traktör sürücüsü hayatını kaybederken, traktör römorkunda bulunan 13 tarım işçisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından aracı bırakıp yaya olarak kaçan kamyon sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından aranıyor.

Kaza, saat 06.10 sıralarında Ödemiş Beydağ Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş istikametinden Beydağ istikametine seyir halinde olan Bilal Şeker (45) yönetimindeki 45 S 5057 plakalı traktöre, aynı yönde seyir halinde olan Y.T. (35) idaresindeki 35 ZZJ 08 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör devrilirken, traktör sürücüsü ve römorkunda bulunan 13 kişi araçtan fırladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, kazanın ardından aracı bırakıp yaya olarak kaçtığı belirlenen kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kurtarılamadı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralı olduğu belirlenen traktör sürücüsü Bilal Şeker, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kazada traktör römorkunda bulunan ve hafif yaralı olduğu belirlenen 13 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şeker'in ölümü sevenlerini yasa boğarken, talihsiz adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü aranıyor

Öte yandan, kazanın ardından kamyonu bırakıp yaya olarak kaçtığı belirlenen sürücü Y.T.'yi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir'den Rize'ye 20 gün boyunca pedal çevirdi İzmir'den Rize'ye 20 gün boyunca pedal çevirdi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda İlk Sahne Hadise'nin İzmir Enternasyonal Fuarı'nda İlk Sahne Hadise'nin
Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarım işçilerini taşıyan traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
07:40 Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 10:29:20. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım işçilerini taşıyan traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement