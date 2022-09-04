İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

04.09.2022 13:22
İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kayaköy Mahallesi'nde T.A. (56) ile Özgür Sözer ve Şahin Çoban (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, T.A. tabancayla Sözer ve Çoban'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çoban, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti, Sözer ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan T.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayda kullanılan tabanca Alabaş mevkisinde araziye atılmış, şüphelinin aracı da Kurşunlu Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

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Kaynak: AA

ŞAHİN ÇOBAN, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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