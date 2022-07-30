Polis, dağlık alana ekilen kenevirleri dron ile bulundu - Son Dakika
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Polis, dağlık alana ekilen kenevirleri dron ile bulundu

30.07.2022 01:15

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dağlık alana ekilen kenevir bitkileri, polis ekipleri tarafından uçurulan dronla görüntülenerek bulundu.

Polis, dağlık alana ekilen kenevirleri dron ile bulundu

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde dağlık alana ekilen kenevir bitkileri, polis ekipleri tarafından uçurulan dronla görüntülenerek bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, dağlık alanda Hint keneviri bitkisi ekili olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden polis ekipleri, yaya olarak ulaşımın zor olduğu alanda dron uçurarak kenevir bitkilerini görüntüleyerek tespit etti. Dağlık alanda incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili N.C. adlı bir kişiyi gözaltına aldı.

Dağlık alanda ekili olan kenevir bitkileri dron ile görüntülenirken, görüntüde makilerin arasında ekili olan kenevir bitkileri polis ekiplerince sökülerek emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan N.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İzmir Ödemiş'te Makilik Alanda Yangın İzmir Ödemiş'te Makilik Alanda Yangın İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: İHA

Kenevir, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis, dağlık alana ekilen kenevirleri dron ile bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis, dağlık alana ekilen kenevirleri dron ile bulundu - Son Dakika
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