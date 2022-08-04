Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

04.08.2022 16:12
Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında İ.A'nın kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Tarlada kenevir ekili olduğunun drone görüntülerine yansıması üzerine polis ekipleri adrese operasyon düzenlendi.

Çalışmalarda 26 kök kenevir bitkisi ile 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.A'nın işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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