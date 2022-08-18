İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri Ödemiş ve Tire 'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.O, A.Z. ve İ.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kadın kılığına giren hırsız yine yakalandı, bu kez tutuklandı

Kaynak: AA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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