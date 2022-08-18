Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

18.08.2022 13:48
Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri Ödemiş ve Tire'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.O, A.Z. ve İ.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramalarda 151 gram metamfetamin, 200 gram esrar, 27 gram skunk ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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