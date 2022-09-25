Operasyonda bir miktar uyuşturucu, iki otomatik tüfek, iki ruhsatsız tabanca,13 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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