Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bengisu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, iki otomatik tüfek, iki ruhsatsız tabanca,13 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.
Polis ekipleri olayla ilgili A.C.T, B.A, M.G, M.K, A.A. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.
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