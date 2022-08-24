Vatandaşların maaşına ve mallarına el koyan tefeciler yakalandı - Son Dakika
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Vatandaşların maaşına ve mallarına el koyan tefeciler yakalandı

24.08.2022 18:31
Vatandaşların maaşına ve mallarına el koyan tefeciler yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ekonomik durumu iyi olmayan ve bankalardan kredi alamayan vatandaşları yüksek faizlerle borçlandıran, borcunu ödemeyenlerin ise maaşları ve mallarına el koyan tefeciler, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ekonomik durumu iyi olmayan ve bankalardan kredi alamayan vatandaşları yüksek faizlerle borçlandıran, borcunu ödemeyenlerin ise maaşları ve mallarına el koyan tefeciler, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Tefecilerin evinde yapılan aramada ise çok sayıda senet, tapu ve borçluların bilgisinin bulunduğu ajanda ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Ç.U. ve G.M. adlı 2 şüphelinin, ekonomik durumu iyi olmayan ve bankalardan kredi çekemeyerek acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşlara tefe usulü para verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda ayrıca tefecilerin, mağdur vatandaşların maaşlarının bir kısmına veya tamamını el koyduğunu, mağdurların üzerinde bulunan bir çok taşınmazı tehdit ve darp ile kendi üzerlerine alıp haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Tapular, senetler ve ajanda ele geçirildi

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüphelilerin ikametinde 23 Ağustos tarihinde yapılan aramada, 6 adet senet, 4 adet tapu ve mağdur bilgilerinin yer aldığı ajanda ele geçirildi. Ç.U. ve G.H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Bayındır, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşların maaşına ve mallarına el koyan tefeciler yakalandı - Son Dakika

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